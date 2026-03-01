Scurria respinge le accuse e annuncia un’altra querela a De Luca

Nuovo confronto a distanza tra Marcello Scurria e Cateno De Luca sulla vicenda dell’asta relativa agli immobili di Contesse. A seguito di un recente intervento social del sindaco di Taormina, il candidato sindaco del centrodestra ha annunciato un’ulteriore iniziativa legale.

«Aumenta il senso di frustrazione, aumenta il senso di disperazione dell’onorevole Cateno De Luca – afferma Scurria – alla seconda diretta corrisponderà una seconda querela». Il candidato contesta la ricostruzione dei fatti proposta dal primo cittadino, definendola «priva di fondamento» e respingendo le accuse secondo cui sarebbe stato informato preventivamente dell’intenzione del Comune di partecipare all’asta e dell’importo successivamente offerto. Scurria parla di «gravi affermazioni» e di «diffamazioni», ritenute tentativi di difesa rispetto a difficoltà di natura politica.

Alla dichiarazione ha replicato De Luca, sostenendo di aver previsto l’iniziativa giudiziaria. «Conosco talmente bene Marcello Scurria che sapevo già come sarebbe andata a finire», ha affermato, accusando l’avversario di limitarsi ad annunciare querele senza affrontare nel merito le questioni sollevate.

Nel suo intervento, il sindaco di Taormina ha rilanciato una serie di interrogativi. Tra questi, la revoca dell’incarico relativo alla gestione del risanamento e la successiva decisione del Tribunale amministrativo regionale che ne ha riconosciuto la legittimità. De Luca ha inoltre chiesto chiarimenti sulla proposta di destinare 35 milioni di euro annui alle circoscrizioni cittadine, sull’aumento della Tari e sui compensi percepiti da Scurria come sub commissario per il risanamento di Messina e, dal luglio 2025, per gli interventi di riqualificazione a Rosarno, nello Scalo e a San Ferdinando.

«Ci aspettiamo delle risposte», ha concluso De Luca, annunciando ulteriori iniziative e rilanciando sui social l’hashtag «#SCURRIAQUERELACITUTTI».

👁 Articolo letto 140 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.