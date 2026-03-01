Scurria replica a De Luca: «Solito metodo diffamatorio, sarà querelato»

Il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria annuncia iniziative giudiziarie nei confronti dell’onorevole Cateno De Luca in relazione a dichiarazioni diffuse sui social e riguardanti il periodo in cui Scurria ha ricoperto l’incarico di sub commissario per il risanamento della città di Messina. In una nota, Scurria definisce le affermazioni “gravissime e false” e comunica l’intenzione di procedere con una querela in sede penale.

Le contestazioni fanno riferimento, in particolare, a una procedura d’asta per l’acquisto di immobili destinati a famiglie in difficoltà, vicenda oggetto di interventi pubblici anche da parte dell’ex sindaco Federico Basile. Quest’ultimo aveva parlato di presunto danno erariale e concorrenza sleale. In merito a tali dichiarazioni, Scurria rende noto di avere già avviato un’azione civile per il risarcimento dei danni.

Nel comunicato, il candidato sindaco sostiene che, fin dalle prime fasi della campagna elettorale, De Luca si sarebbe posto come “badante” e difensore di Basile, attribuendogli “uscite scomposte e prive di fondamento in linea con il solito metodo diffamatorio”. La replica si inserisce nel confronto politico in corso in vista delle elezioni amministrative, con al centro la gestione del risanamento e le procedure adottate durante il precedente incarico ricoperto da Scurria.

