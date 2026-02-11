Nuova risonanza magnetica per l’ospedale di Milazzo

La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di risorse per l’acquisto di una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica destinata all’ospedale di Milazzo. L’intervento rientra in un programma complessivo da 12 milioni di euro finanziato con economie residue del piano per l’edilizia sanitaria e l’innovazione tecnologica.

A darne notizia è il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo, che definisce il provvedimento “un importante e concreto risultato per la salute dei cittadini di Milazzo e del comprensorio, frutto di un impegno che ho portato avanti da mesi”.

Secondo quanto riferito, la nuova strumentazione andrà a sostituire un impianto ormai obsoleto e non più funzionante. “Finalmente si colma una grave carenza strutturale dovuta alla vetustà del vecchio apparato ormai inutilizzabile”, sottolinea De Leo, ricordando di aver già sollevato la questione nel corso dello scorso anno, evidenziando le difficoltà causate dall’indisponibilità dell’esame diagnostico in sede e le conseguenti trasferte per i pazienti.

Il parlamentare regionale attribuisce l’esito dell’iniziativa all’atto adottato dall’assessore alla Salute Daniela Faraoni e dal presidente della Regione Renato Schifani. “Si pone fine a un disagio inaccettabile”, afferma, assicurando “massima attenzione perché l’acquisto e la messa in opera del nuovo strumento diagnostico avvengano in tempi brevissimi”.

