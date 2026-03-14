Meteo Sicilia: nuvole in aumento sabato, piogge diffuse domenica

Un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche interesserà la Sicilia nel corso del fine settimana. La giornata di sabato sarà caratterizzata da un progressivo aumento della copertura nuvolosa a causa della diminuzione della pressione e dell’arrivo di correnti più umide. Nel corso della mattinata si alterneranno annuvolamenti e schiarite lungo i litorali tirrenici, ionici e meridionali, così come nelle aree interne dell’isola. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a intensificarsi fino a determinare cieli molto nuvolosi su gran parte del territorio.

Sulle zone appenniniche la presenza di nubi sparse lascerà spazio, in serata, a un ulteriore ispessimento della copertura nuvolosa con condizioni prevalentemente nuvolose o molto nuvolose. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1.850 metri. Per quanto riguarda lo stato dei mari, il Basso Tirreno risulterà poco mosso, il Canale di Sicilia passerà da mosso a poco mosso e il Mare di Sicilia rimarrà mosso.

La giornata di domenica vedrà invece l’arrivo di una perturbazione legata a un’area di bassa pressione che coinvolgerà l’intera regione, determinando condizioni di instabilità diffuse. Sono previste precipitazioni deboli su diversi settori dell’isola con un’intensificazione nel corso del pomeriggio. Lungo il litorale tirrenico le nubi aumenteranno progressivamente, con piogge e rovesci che potranno assumere carattere temporalesco nelle ore pomeridiane prima di attenuarsi in serata. Sui versanti ionici e nelle zone interne il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, accompagnato da piogge deboli temporaneamente più intense nel pomeriggio.

Situazione analoga sul litorale meridionale, dove sono attesi rovesci anche temporaleschi. Sull’Appennino la copertura nuvolosa sarà compatta per gran parte della giornata con precipitazioni e rovesci dal pomeriggio, anch’essi in attenuazione nelle ore serali. I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-orientali e lo zero termico salirà fino a circa 2.100 metri. I mari si presenteranno mossi sul Basso Tirreno e tra mossi e molto mossi nel Canale e nel Mare di Sicilia. – Fonte 3Bmeteo.

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