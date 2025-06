Sicurezza, denunciato il titolare di un cantiere a San Marco d’Alunzio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro locale, hanno effettuato un controllo presso un cantiere edile a San Marco d’Alunzio. L’operazione, inserita nel quadro delle attività volte a prevenire e reprimere violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro nero, ha coinvolto i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno proceduto a verifiche approfondite nelle aree del cantiere dove potevano essere riscontrate condizioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le verifiche hanno evidenziato diverse irregolarità, in particolare la mancanza di una recinzione adeguata per impedire l’accesso a persone non autorizzate e l’assenza di mezzi idonei per l’estinzione di incendi.

A seguito delle violazioni rilevate, il titolare della ditta impegnata nei lavori è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sono state contestate sanzioni e ammende per un ammontare superiore a 10.000 euro. – Foto di repertorio.

👁 Articolo letto 223 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.