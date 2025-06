Villaggio della Salute torna a Salina per Marefestival 2025

L’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina, sotto la direzione generale di Giuseppe Cuccì, annuncia il ritorno del “Villaggio della Salute” in occasione della XIV edizione del Marefestival Salina – Premio Troisi. L’iniziativa si svolgerà presso il Centro congressi e la Guardia Medica di piazza a Malfa, sull’isola di Salina, e propone una serie di attività gratuite di screening e consulenze sanitarie rivolte alla cittadinanza. L’evento, che si terrà venerdì 13 giugno dalle 16 alle 18 e sabato 14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, intende promuovere la cultura della prevenzione in un contesto che coniuga salute e cinema.

La Direzione strategica dell’Asp, composta da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, evidenzia l’importanza di interventi di prevenzione come base per il benessere collettivo. “La prevenzione rappresenta il pilastro fondamentale per garantire una comunità sana e consapevole. Investire nella salute significa investire nel futuro dei nostri cittadini e della nostra società”, dichiarano i vertici dell’Azienda. Particolare attenzione è dedicata alle isole Eolie, dove l’accesso ai servizi sanitari può presentare criticità, motivo per cui l’Asp si impegna a garantire attività di screening di qualità anche in queste aree.

Il Villaggio della Salute offrirà accettazione e infopoint per screening oncologici a cura della dottoressa Rosaria Cuffari e della dottoressa Enrica Stancanelli, visite senologiche condotte dalla dottoressa Luisa Puzzo, e prenotazioni per mammografie grazie al dottor Antonello Farsaci. Saranno inoltre disponibili kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, prevenzione dei tumori cutanei tramite dermatoscopia con il dottor Paolo Di Marco, e counseling per malattie sessualmente trasmissibili con test gratuiti HIV ed HCV guidati dalla dottoressa Letizia Panella. Altri servizi riguarderanno la promozione delle vaccinazioni con la dottoressa Teresa Piccolo, screening cardiovascolare con la dottoressa Eliana Tripodo, controllo glicemico con il dottor Giuseppe Loschiavo, e promozione di corretti stili di vita a cura delle dietiste Noemi Vacirca e Lidia Lo Prinzi. L’iniziativa sottolinea il diritto alla salute e la volontà di costruire una comunità informata e attenta al proprio benessere.

