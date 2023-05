Mafia a Catania: arrestati oltre 60 appartenenti a due clan criminali

Un’operazione condotta dai Carabinieri del comando provinciale di Catania ha portato all’arresto di oltre 60 persone, tra cui esponenti delle cosche Cappello e Cursoti milanesi, accusati di associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata al furto, estorsione, ricettazione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante mafiosa, acquisto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi e munizioni.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia etnea, hanno portato alla luce due associazioni criminali del rione San Giorgio, una dedita alla commissione di furti di autovetture, utilizzate poi per estorcere un “riscatto” ai proprietari, l’altra al traffico di cocaina, con partite di droga acquistate a 42.000 euro al chilogrammo e destinate a diverse piazze di spaccio in Sicilia.

Gli arresti sono stati eseguiti da oltre 400 militari dell’Arma, che hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda Catania. Sono 113 i capi di imputazione contestati agli indagati, tra cui figurano anche altre persone denunciate in stato di libertà.

Le indagini hanno dimostrato la meticolosa organizzazione dei due clan, divisi in tre “batterie”, ciascuna con una competenza territoriale precisa, e la loro capacità di rubare un’autovettura in appena 20 secondi. Altri membri, invece, avevano il ruolo di mediare con i proprietari dei mezzi rubati per concordare la restituzione del mezzo dietro versamento di un riscatto, di importo variabile tra i 500 e 1.500 euro.

L’operazione Carback rappresenta un importante colpo alla criminalità organizzata in Sicilia e dimostra l’attenzione e l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro la mafia e il traffico di droga sul territorio italiano.

