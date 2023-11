Federfarma premiata al Quirinale per impegno nella ricerca

Il Quirinale è stato scenario della cerimonia di consegna di un importante riconoscimento alla Federfarma, presieduta da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Il riconoscimento, denominato “Credere nella ricerca”, è stato assegnato da parte della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, insieme a Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente di Federfarma Palermo, hanno ricevuto il premio. Questo premio è stato conferito a Federfarma per il suo impegno costante e produttivo in oltre sei anni di collaborazione con la Fondazione Airc. L’attività di Federfarma ha riguardato principalmente la sensibilizzazione della popolazione e la raccolta di fondi per la ricerca sul cancro, sfruttando la rete capillare delle farmacie territoriali.

Roberto Tobia, esprimendosi in occasione della premiazione, ha messo in evidenza il ruolo significativo delle farmacie italiane. Grazie alla loro ubiquità sul territorio nazionale, le farmacie hanno la capacità di informare un vasto numero di persone sull’importanza della ricerca, specialmente per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie con un forte impatto sociale ed economico, come i tumori. Ha inoltre sottolineato il contributo delle farmacie nelle campagne di screening, enfatizzando così il loro ruolo sociale all’interno del Servizio sanitario nazionale.

