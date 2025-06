“Musicalmente Insieme… note di vita”, anche al Barone Romeo di Patti

Un gruppo di studenti provenienti da quindici licei musicali siciliani si esibirà in una serie di concerti ospedalieri con l’intento di offrire momenti di sollievo e serenità ai pazienti, ai loro familiari e al personale sanitario. L’iniziativa, denominata “Musicalmente Insieme… note di vita”, ha preso avvio a metà maggio e si svolge in diversi presidi sanitari dell’isola. Il progetto è sostenuto dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, che ha stanziato oltre 65 mila euro, e nasce da un protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, la rete dei licei musicali e gli assessorati regionali della Salute e dell’Istruzione.

Mercoledì 28 maggio, alle 17, il liceo “Don Colletto” di Corleone sarà protagonista all’Ospedale “dei Bianchi” di Corleone, mentre alle 19 il liceo “Regina Margherita” di Palermo si esibirà nell’ospedale Buccheri La Ferla. Questi concerti seguono le esibizioni di Vittoria e Ragusa. Il giorno successivo, il 29 maggio, alle 10, il liceo “Empedocle” di Agrigento suonerà nell’ospedale San Giovanni di Dio, mentre alle 13 il liceo musicale e coreutico “Michele Amari” di Giarre sarà presente nel presidio di San Vincenzo a Taormina. Venerdì 30 maggio, alle 12.30, il liceo “Bisazza” di Messina si esibirà nell’ospedale di Milazzo.

A giugno, mercoledì 4, alle 10.30, il liceo “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta sarà nell’unità di oncologia dell’ospedale Sant’Elia; nella stessa giornata, alle 17, il liceo “Giuseppina Turrisi Colonna” di Catania si esibirà nella clinica pediatrica G. Rodolico. Il 5 giugno prevede tre appuntamenti: alle 10.30 il liceo “Napoleone Colajanni” di Enna all’ospedale Umberto I, contemporaneamente il liceo “Emilio Ainis” di Messina all’unità geriatrica dell’ospedale di Patti, e alle 18 il liceo “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo nel San Vito e Santo Spirito. Il 9 giugno, alle 10, il liceo “Angelo Musco” di Catania sarà all’ospedale San Marco, mentre il 13 giugno, alle 10.30, il liceo “Merendino” di Capo d’Orlando si esibirà nell’ospedale Barone Ignazio Romeo a Patti.

Il protocollo d’intesa mira a integrare la musica come strumento di cura, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente ospedaliero e valorizzare la formazione artistica degli studenti.

