Messina, convenzione tra Ambito Territoriale e Università

È stata sottoscritta una nuova convenzione tra l’Ambito Territoriale di Messina e il Corso di Studi in Ingegneria Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Messina, finalizzata all’avvio di attività congiunte tra le due istituzioni. L’intesa introduce, tra le principali novità, la possibilità per gli studenti universitari di svolgere tirocini curriculari presso gli uffici dell’Ambito Territoriale, con l’obiettivo di applicare in un contesto operativo le competenze maturate durante il percorso accademico.

La firma dell’accordo è stata apposta dal dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina, dott. Leon Zingales, e dal presidente del Corso di Laurea, prof. Salvatore De Caro. Alla definizione della convenzione ha contribuito anche il prof. Giuseppe Tricomi, che ha svolto un ruolo di mediazione tra le parti coinvolte nel percorso di collaborazione.

L’intesa disciplina le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio e individua un quadro di cooperazione orientato al raccordo tra formazione universitaria e realtà istituzionali. In tale ambito, l’esperienza presso l’Ambito Territoriale è finalizzata a consentire agli studenti di confrontarsi con processi organizzativi e amministrativi coerenti con il profilo formativo del corso di studi.

Secondo quanto previsto dall’accordo, la convenzione rappresenta “un primo passo” verso la definizione di un Protocollo d’Intesa di più ampia portata. Tale prospettiva è orientata a “rafforzare la collaborazione tra il mondo della scuola e quello universitario”, promuovendo iniziative comuni e un dialogo strutturato tra i diversi livelli del sistema formativo.

