Sequestrati latticini destinati a bambini per anomalie nel trasporto

Durante un’operazione di controllo sulla strada statale 417, gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Caltagirone hanno proceduto al sequestro di un consistente quantitativo di prodotti alimentari, destinati prevalentemente a una mensa scolastica locale. Il controllo ha interessato un mezzo che trasportava circa 800 chili di latticini, 100 litri di latte fresco e 500 vasetti di yogurt destinati al consumo da parte di bambini frequentanti una scuola elementare di Caltagirone.

Gli accertamenti, condotti in collaborazione con il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltagirone, hanno evidenziato che il sistema di refrigerazione del veicolo non era funzionante. Di conseguenza, i prodotti viaggiavano in condizioni termiche non conformi agli standard di conservazione previsti dalla normativa vigente.

In base a quanto rilevato, l’intero carico è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e sottoposto a sequestro. Gli agenti hanno agito, come spiegato, “a tutela della salute dei consumatori”, sottolineando la potenziale pericolosità dei prodotti trasportati.

Il conducente del veicolo è stato sanzionato dal punto di vista amministrativo e denunciato per detenzione e trasporto di alimenti in cattivo stato di conservazione, reato che prevede specifiche responsabilità penali. Come previsto dalla normativa, nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

