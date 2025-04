Ventottenne identificato per atti osceni e molestie nella villa comunale

È stato identificato e denunciato un uomo di 28 anni, con precedenti penali e residente ad Adrano, accusato di atti osceni in luogo pubblico. L’individuo, originario di Roma, nei primi giorni di aprile si sarebbe reso protagonista di comportamenti indecenti nella Villa comunale di Adrano, precisamente nel Giardino della Vittoria. Le segnalazioni sono giunte da tre giovani donne, che si sono presentate al Commissariato di Pubblica Sicurezza per denunciare l’accaduto.

Secondo quanto riferito, il soggetto, incontrando occasionalmente le donne nei viali del parco, si sarebbe abbassato i pantaloni esibendo le parti intime. Le testimonianze hanno fornito descrizioni dettagliate, permettendo agli agenti di avviare le indagini e intensificare i controlli nell’area verde, frequentata quotidianamente da famiglie e bambini.

Successivamente, una quarta ragazza ha contattato la Polizia dopo aver appreso dai social quanto accaduto. Ha riferito di aver assistito a episodi simili già a dicembre, a bordo di un autobus di linea, indicando l’uomo come lo stesso autore. Le sue dichiarazioni coincidevano con le precedenti, sia per l’aspetto fisico dell’individuo sia per alcuni elementi distintivi, come lo zaino rosso e un secchiello azzurro contenente strumenti per la pulizia dei vetri.

Durante un’attività di pattugliamento, la squadra volanti ha notato un uomo corrispondente alla descrizione che, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga. Fermato e sottoposto a controllo, è stato riconosciuto dalla foto segnaletica già agli atti. Lo stesso ha ammesso di aver visto la propria immagine circolare sui social, confessando di essersi liberato dello zaino rosso, poi ritrovato in un terreno vicino alla sua abitazione.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto anche il secchiello azzurro. L’uomo è stato successivamente riconosciuto dalle tre denunciatrici e deferito all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.

