Scontro tra auto e moto a Scopello sulla statale 187, ferita un donna

Un incidente stradale ha avuto luogo lungo la strada statale 187, che collega Scopello a Castellammare del Golfo, in direzione del centro urbano di quest’ultima località. Il sinistro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta di grossa cilindrata, precisamente una Ducati Multistrada con a bordo due persone. La peggiore sorte è toccata alla passeggera della moto, una donna che, dopo l’impatto, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Alcamo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, l’automobilista avrebbe tamponato la motocicletta da dietro, senza fermarsi a prestare soccorso ai feriti. L’autore del gesto ha poi proseguito la sua corsa, facendo perdere le proprie tracce.

Tuttavia, grazie alle indagini dei carabinieri, il conducente dell’auto è stato rintracciato. Il suo comportamento potrebbe comportare una denuncia per omissione di soccorso, reato previsto dalla legge per chi non presta aiuto a chi si trova in situazioni di emergenza.

L’incidente ha suscitato preoccupazione, vista la gravità dell’impatto, e sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le cause del sinistro.

