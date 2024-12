Farmaco Baqsimi rimborsato dal Ssn, risposta all’appello siciliano

La Regione Siciliana ha espresso soddisfazione per il parere favorevole dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sulla rimborsabilità del Baqsimi, un farmaco essenziale per la gestione delle emergenze diabetiche gravi. Il presidente Renato Schifani ha dichiarato che questa decisione risponde a una richiesta avanzata dalla Sicilia attraverso una lettera inviata al Ministero della Salute lo scorso ottobre. Il governatore ha sottolineato l’importanza di garantire parità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra le regioni.

Baqsimi, un glucagone in spray nasale destinato al trattamento rapido e non invasivo delle crisi ipoglicemiche severe, era stato classificato in fascia “C”, quindi a carico dei pazienti, a causa del mancato accordo negoziale con l’azienda produttrice. La Sicilia aveva denunciato il divario tra le regioni capaci di sostenere prestazioni extra Lea e quelle vincolate da piani di rientro economico. In risposta, Schifani aveva annunciato un piano per garantire il farmaco gratuitamente in Sicilia, acquistando quantitativi limitati per specifiche categorie di pazienti.

La decisione dell’Aifa, basata sull’esame della Commissione scientifica ed economica del farmaco, consentirà al Sistema Sanitario Nazionale di coprire i costi del Baqsimi, una misura accolta con entusiasmo dal presidente siciliano. Schifani ha espresso gratitudine al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e agli uffici dell’Aifa per il lavoro che ha portato al risultato. L’accessibilità gratuita sarà operativa dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determinazione finale, a conclusione dell’iter regolatorio presso il Consiglio di amministrazione dell’agenzia.

