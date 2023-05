La Polizia di Stato arresta sospetto per tentato omicidio a Sant’Alfio

Nella giornata del 23 maggio 2023, le forze dell’ordine hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane di 19 anni, residente a Lentini, ritenuto fortemente sospettato di tentato omicidio. Il fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Le indagini, condotte dai detective del Commissariato di Polizia di Lentini e coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno preso avvio la notte del 12 maggio durante i festeggiamenti in onore di Sant’Alfio. Durante una lite per motivi banali, il sospettato avrebbe ferito un uomo di trent’anni utilizzando un’arma da fuoco, per poi fuggire e rendersi irreperibile.

Le attività investigative, avviate immediatamente e supportate da intercettazioni e pedinamenti, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare l’autore di questo grave crimine. Nonostante il sospettato abbia cercato di sfuggire all’arresto per diversi giorni, è stato individuato e catturato oggi in ottemperanza al provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Dopo l’arresto, il soggetto sarà processato per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi. Attualmente, si trova detenuto in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

