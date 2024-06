Beach Soccer, il Catania vince contro il Lamezia nella Poule Scudetto

Il Catania FC trionfa sul Lamezia nell’ultima partita della Poule Scudetto di Beach Soccer a Viareggio, chiudendo la tappa con un punteggio di 5-7. La squadra, guidata da Angelo D’Amico, si prepara ora per la Coppa Italia che si terrà a Messina dal 27 al 30 giugno, e successivamente per le tappe di Cirò e Lignano Sabbiadoro a luglio.

Il match contro l’Icierre Lamezia è iniziato con un gol immediato di Eudin, seguito dal pareggio di Balinha con una spettacolare rovesciata. Ryan ha riportato in vantaggio il Lamezia con una giocata individuale, ma Del Duca ha risposto per il Catania con una sforbiciata. Il primo tempo si è chiuso sul 3-2 per il Lamezia grazie a un altro gol di Ryan.

Nel secondo tempo, il capitano Eudin ha pareggiato su calcio di punizione, ma Ryan ha segnato di nuovo per il Lamezia. Bruno Xavier ha assistito Axell Damm per il 4-4, ma Balinha ha riportato il Lamezia in vantaggio su punizione, chiudendo il secondo tempo sul 5-4.

Il terzo tempo ha visto il Catania in superiorità numerica dopo l’espulsione di Morabito. Eudin ha pareggiato, seguito dal gol del portiere Gean Pietro con un tiro dalla lunga distanza. Eudin ha poi chiuso la partita con il gol finale, assicurando la vittoria per 5-7.

Alessandro Di Benedetto, general manager del Catania FC, ha dichiarato: “Il bilancio della prima tappa è positivo. Avremmo voluto tornare a casa a punteggio pieno, ma il poco tempo a disposizione per la preparazione atletica ci ha fatto arrivare a Viareggio con le gambe un pò pesanti. Sono certo che il nostro grande potenziale tecnico riuscirà ad emergere già nei prossimi appuntamenti di Coppa Italia prima e campionato poi. I prossimi giorni saranno utili a lavorare ulteriormente su condizione atletica e meccanismi tattici”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo