Carabinieri a Monreale, pistola nel marsupio di un 14enne, denunciato

A Monreale un minorenne è stato denunciato dai Carabinieri al termine di un intervento avvenuto durante una manifestazione pubblica nel centro cittadino. L’episodio si è verificato nel corso dell’ultimo weekend natalizio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Monreale per garantire la sicurezza degli eventi in programma.

Nel corso di una serata musicale organizzata in Piazza Guglielmo II, un cittadino ha segnalato ai militari la presenza di un ragazzo che sembrava maneggiare un’arma tra la folla. L’attenzione del passante era stata attirata dai movimenti del giovane, notato mentre cercava di nascondere rapidamente una pistola all’interno di un marsupio.

Ricevuta la segnalazione, i militari dell’Arma dei Carabinieri, già impegnati nei servizi di vigilanza per l’evento, sono intervenuti con immediatezza, riuscendo a individuare e fermare il quattordicenne in pochi istanti. La perquisizione effettuata sul posto ha consentito di rinvenire, all’interno del borsello, un’arma risultata poi essere una pistola giocattolo.

L’oggetto, tuttavia, era privo del tappo rosso previsto dalla normativa e presentava un aspetto del tutto simile a quello di una vera arma da fuoco, circostanza che avrebbe potuto generare reazioni incontrollate o situazioni di panico tra i presenti. La pistola è stata sottoposta a sequestro e il minorenne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La sua posizione è ora all’esame dell’Autorità giudiziaria minorile competente.

