Incidente sull’asse viario a Milazzo: donna 66enne in prognosi riservata

Un incidente autonomo si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 16 sull’asse viario, a pochi metri prima dell’uscita “Marconi” che porta a Ciantro. Una donna di 66 anni, residente a Pace del Mela, ha perso il controllo della sua Peugeot 206, per cause ancora da accertare, dopo un tratto rettilineo. Il veicolo ha impattato contro i divisori che separano le due carreggiate, ribaltandosi al centro della corsia. Per fortuna, al momento dell’incidente non c’erano altre auto in transito.

Dopo alcuni minuti, con l’aiuto di alcuni automobilisti che si erano nel frattempo fermati, la donna è stata estratta dall’auto e soccorsa dai medici del servizio di emergenza 118. Successivamente è stata trasferita a Messina, con una prognosi riservata, sebbene non sia in pericolo di vita. Ha riportato diversi traumi, inclusi uno facciale.

