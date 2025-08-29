Politica

Schifani-Salvini, gelo sulla nomina Tardino, scontro tra Regione e Lega

venerdì 29.08.2025 - 10:06:57
363

Annalisa Tardino

Si acuisce lo scontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il vicepremier Matteo Salvini in merito alla nomina di Annalisa Tardino a commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. La designazione, fortemente voluta dal leader della Lega, è stata impugnata da Palazzo d’Orleans con un ricorso al Tar, la cui udienza è ormai prossima.

Sul fronte politico, la vicenda sta alimentando malumori anche all’interno di Forza Italia in Sicilia, mentre si moltiplicano i tentativi di mediazione. In queste ore è intervenuto Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia e commissario regionale del partito, che ha proposto un gesto distensivo per avvicinare le parti. «Sono disponibile a pagare una cena per far incontrare Schifani e Salvini, che scelgano loro se a Roma o a Palermo», ha dichiarato, sottolineando la necessità di riportare serenità nei rapporti di maggioranza.

CanaleSicilia

Renato Schifani

Sbardella ha inoltre evidenziato che la questione avrebbe potuto essere gestita in modo diverso, evitando l’avvio di un contenzioso amministrativo: «Dal momento che il caso riguarda alleati di governo, sarebbe stato preferibile risolverlo politicamente, attorno a un tavolo, senza ricorrere ai tribunali».

Il nodo rimane dunque sul piano politico e istituzionale, con la contrapposizione tra la decisione governativa e la linea difesa dalla Regione. La mediazione invocata da Fratelli d’Italia punta a superare un’impasse che rischia di pesare sugli equilibri della coalizione di centrodestra.


👁 Articolo letto 363 volte.
© 2025 Riproduzione Riservata.

Leggi la Prima Pagina

Tags
venerdì 29.08.2025 - 10:06:57
363


Ricette di cucina di prelibatezze siciliane Rubrica di medicina Videocorsi di cucina Rubrica religiosa a cura di fra Felice Le Cronache marziane a cura di Nino Ricciardello

Tasto back to top