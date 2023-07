Scuola di eccellenza a Messina: focus sulle malattie polmonari pediatriche

Incontro scientifico e culturale per il benessere dei piccoli affetti da patologie pneumologiche croniche.

L’Università di Messina e l’Andrea Bocelli Foundation promuovono una Scuola di Eccellenza sull’importanza dell’educazione per bambini con malattie polmonari croniche. La formazione multidisciplinare e l’uso di tecnologie innovative puntano al miglioramento della qualità di vita.

L’Università di Messina ha organizzato un incontro nell’ambito della Scuola di Eccellenza 2023, focalizzato sulle malattie polmonari nei bambini e adolescenti. La gestione trasversale delle patologie croniche è stata il centro dell’approfondimento, coinvolgendo il Dipartimento Materno Infantile dell’AOU G. Martino e l’UOC di Pediatria.

Il Prof. Carmelo Romeo e la Dott.ssa Sara Manti coordinano il progetto, ponendo al centro dell’attenzione non solo il bambino malato ma anche la sua famiglia. Durante la settimana di incontri, le atelieriste della Andrea Bocelli Foundation hanno presentato il “ABF Digital Lab”, un progetto innovativo per promuovere l’innovazione didattica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Uno degli argomenti chiave è stato il ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nell’acquisizione di dati clinici e strumentali per una diagnosi corretta e un migliore monitoraggio delle malattie. Il Prof. Carmelo Romeo sottolinea l’importanza di una formazione adeguata nell’ambito della Pneumologia Pediatrica e della gestione integrata e trasversale.

Nel contesto della Scuola di Eccellenza, l’Andrea Bocelli Foundation ha presentato un workshop sulla scuola in ospedale e sull’importanza del percorso educativo per i bambini ospedalizzati. Laura Biancalani, Direttore Generale ABF, ha evidenziato il sostegno agli insegnanti e agli studenti, puntando al benessere dei piccoli pazienti. Il workshop è frutto dell’esperienza acquisita nei reparti pediatrici della rete AOPI e dell’AOU G. Martino di Messina, in collaborazione con il Prof. Romeo e il suo staff.

L’obiettivo è garantire un’istruzione equa e di qualità per i bambini malati, utilizzando le nuove tecnologie in sinergia con il personale sanitario. La Scuola di Eccellenza ha dimostrato che un approccio multidisciplinare può contribuire in modo significativo al benessere dei bambini affetti da malattie polmonari croniche.

