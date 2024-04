Siccità in Sicilia, Schifani chiede lo Stato di Emergenza 

La Sicilia si trova di fronte a una situazione critica legata alla siccità, spingendo il governo regionale guidato da Schifani a richiedere lo stato di emergenza nazionale. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione della giunta, motivata dalla persistente mancanza di piogge e dalla significativa riduzione delle risorse idriche in tutta l’isola.

L’obiettivo primario di questa mossa è garantire l’approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini siciliani e fornire risorse idriche sufficienti per sostenere l’agricoltura, l’allevamento e le attività industriali in loco. Il presidente Schifani ha sottolineato l’urgenza di interventi statali per potenziare le reti di approvvigionamento idrico e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un uso responsabile delle risorse idriche.

Il piano d’azione proposto dalla Protezione Civile regionale prevede una serie di interventi a breve e medio termine. Questi includono la promozione del risparmio idrico, l’ottimizzazione degli invasi esistenti, campagne di sensibilizzazione pubblica, l’introduzione di soluzioni innovative come dissalatori mobili e l’acquisto di risorse idriche alternative. Inoltre, si prevede la riparazione e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche esistenti, con particolare attenzione a Porto Empedocle, Paceco-Trapani e potenzialmente anche a Gela.

Le stime finanziarie indicano che le azioni immediate richiederanno un investimento di circa 130 milioni di euro, mentre quelle a medio termine comporteranno una spesa di circa 590 milioni di euro. La regione ha già dichiarato lo stato di crisi idrica sia per l’uso domestico che per l’agricoltura e ha avviato misure di sostegno per i settori colpiti, inclusi sgravi fiscali e semplificazioni amministrative.

Inoltre, è stato istituito un Osservatorio regionale per monitorare costantemente le risorse idriche e coordinare gli sforzi di gestione della crisi.

