Schifani, le Regioni costiere avranno voce su parchi eolici marini

Le Regioni costiere italiane avranno finalmente la possibilità di esprimere un parere preventivo riguardo le autorizzazioni per la costruzione di parchi eolici marini galleggianti. La modifica è stata introdotta nel disegno di legge di conversione del decreto legge 19/2025, noto come “decreto bollette”, che è stato approvato definitivamente dal Senato.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha comunicato con soddisfazione l’esito positivo della richiesta, in seguito a una battaglia legale intrapresa dalla Sicilia. Infatti, Schifani aveva impugnato, unica Regione italiana, il decreto legislativo 190 del 24 novembre 2024 davanti alla Corte Costituzionale. Questo decreto, che stabiliva le modalità amministrative per le energie rinnovabili, escludeva le Regioni da qualsiasi consultazione nei procedimenti autorizzativi per impianti offshore, sollevando preoccupazioni riguardo la gestione delle risorse ittiche e della pesca, settori cruciali per l’economia siciliana.

Il presidente ha sottolineato che la modifica apportata è un passo importante per il rispetto dell’autonomia della Sicilia, tutelata dallo Statuto speciale, e ha ringraziato il ministro Pichetto Fratin, con cui si era incontrato per presentare le argomentazioni della Regione. Schifani ha dichiarato: «Il coinvolgimento dei territori e delle categorie produttive è fondamentale per una pianificazione condivisa e sostenibile». Con l’introduzione di questa norma, tutte le Regioni costiere avranno la possibilità di contribuire al processo decisionale, garantendo una maggiore partecipazione nelle scelte che riguardano il futuro energetico.

