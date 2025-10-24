Montalbano Elicona apre la stagione con omaggio a Lucio Dalla

La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Domenico Popolo di Montalbano Elicona si è aperta con lo spettacolo “L’anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla”, interpretato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. L’esibizione, caratterizzata da un equilibrio tra parola e musica, ha reso omaggio al repertorio e alla poetica del cantautore bolognese attraverso arrangiamenti che intrecciano jazz, canzone d’autore e sonorità latinoamericane. Tra i brani proposti, “Caruso”, “Futura”, “La casa in riva al mare” e il celebre “L’anno che verrà”.

L’evento ha inaugurato la rassegna “Il fascino del Teatro nel Borgo”, che trasforma il Teatro Domenico Popolo in un centro culturale attivo durante tutto l’anno, con un programma che include spettacoli teatrali, concerti, laboratori e incontri letterari. La direzione artistica è curata da Nicola Calabria, con il coordinamento organizzativo di Emanuela Segreto.

Il sindaco di Montalbano Elicona, Nino Todaro, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione del borgo e la partecipazione della cittadinanza. “Anche quest’anno – ha affermato – intendiamo consolidare il successo della precedente edizione, rafforzando il legame tra arte e comunità.”

Calabria ha inoltre anticipato l’intenzione di ampliare la programmazione alla stagione estiva, con una serie di concerti di musica classica in collaborazione con la Filarmonica Laudamo e il Corelli di Messina. Sono previsti anche matinée dedicati agli studenti. Tra gli appuntamenti in calendario figurano un omaggio a Ennio Morricone, “Il sindaco pescatore” con Ettore Bassi, “La voce umana” di Jean Cocteau interpretata da Ornella Muti e “Cantu e cuntu” di Carlo Muratori.

