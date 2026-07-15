Caselli autostradali, Uiltrasporti chiede 48 assunzioni urgenti

La Uiltrasporti Messina torna a richiamare l’attenzione sulla situazione degli organici impiegati nei caselli autostradali, chiedendo al Consorzio per le Autostrade Siciliane di intervenire con tempestività per colmare la carenza di personale destinato al servizio di esazione.

A esprimere la posizione del sindacato è il segretario generale Antonino Di Mento, che evidenzia come la riduzione degli addetti sia ormai diventata una criticità strutturale, con ripercussioni sia sulle condizioni di lavoro del personale sia sull’efficienza del servizio reso agli automobilisti. Secondo la Uiltrasporti, il fabbisogno individuato dal Consorzio ammonta a 48 nuove unità lavorative, il cui inserimento viene ritenuto non più procrastinabile.

Di Mento afferma: “Se è ancora disponibile una graduatoria valida relativa al precedente interpello, il Cas proceda immediatamente al suo utilizzo. Si tratta della soluzione più veloce ed efficace per rispondere alle esigenze organizzative, evitando ulteriori ritardi e nuovi carichi di lavoro per il personale attualmente in servizio.”

Il segretario aggiunge che, qualora fosse necessario indire una nuova procedura selettiva, questa dovrebbe essere avviata e conclusa nel più breve tempo possibile. “Non è accettabile rinviare ogni decisione al mese di ottobre mentre gli organici restano insufficienti e i lavoratori continuano a sostenere il servizio con notevoli sacrifici. La questione riguarda sia le condizioni operative del personale sia la qualità del servizio pubblico e l’organizzazione della rete autostradale.”

La Uiltrasporti sottolinea infine che il Consorzio è chiamato a imprimere un’accelerazione alle procedure, ritenendo che il potenziamento degli organici rappresenti un intervento prioritario. Il sindacato conferma inoltre la propria disponibilità al confronto con l’Amministrazione e ribadisce che continuerà a seguire l’evoluzione della vicenda affinché agli impegni assunti corrispondano interventi concreti.

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