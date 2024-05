In Prefettura: Sindacati chiedono chiarezza su investimenti A2a

Il futuro dello stabilimento A2a di San Filippo del Mela continua a destare forte preoccupazione tra i sindacati, nonostante l’incontro tenutosi in Prefettura a Messina. Da parte di Cgil, Cisl e Uil emerge la richiesta di chiarezza sugli investimenti e sulle ricadute occupazionali, considerando le pesanti implicazioni sociali ed economiche sul territorio circostante.

Il tavolo di discussione, presieduto dalla Prefetto di Messina dott.ssa Cosima Di Stani e al quale hanno partecipato i vertici aziendali e rappresentanti di Sicindustria, è stato convocato su sollecitazione dei sindacati e delle categorie dei metalmeccanici e degli elettrici. Gli intervenuti hanno espresso la necessità di conoscere i dettagli dei piani aziendali relativi alla transizione sociale dei lavoratori, al mantenimento dell’occupazione, alla riqualificazione del personale e al rilancio del sito produttivo.

I sindacati hanno lamentato la mancanza di chiarezza e trasparenza sui progetti di A2a, evidenziando la necessità di approfondire gli investimenti e le loro ricadute occupazionali. In particolare, sono stati sollevati dubbi riguardo agli iter autorizzativi e agli investimenti sui motori a gas. La richiesta di un tavolo permanente per affrontare la questione in modo dettagliato è stata avanzata, considerando l’impatto non solo sullo stabilimento, ma sull’intera area industriale di Giammoro.

Cgil, Cisl e Uil sottolineano l’importanza di affrontare la questione con chiarezza e di garantire una visione d’insieme per lo sviluppo e il futuro del territorio, evitando di mettere in discussione l’occupazione e il lavoro.

