Pediatria, nasce la collaborazione tra ospedali di Messina e Shanghai

Il 24 aprile, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, si è avviata una nuova collaborazione con l’Ospedale Pediatrico di Shanghai, mirata a rafforzare la cooperazione tra Italia e Cina in ambito scientifico, formativo e assistenziale. L’incontro ha visto la partecipazione del Professore Li Hong, Presidente dell’Ospedale Pediatrico di Shanghai, e di alcuni membri del suo staff, tra cui le dottoresse Siquing Song e Liya Pan, specialiste in pediatria, e il direttore amministrativo Yingei Yang.

La visita è stata occasione per un confronto sul tema della ricerca pediatrica globale, con il convegno “Global Research in Pediatric Care: partnering Italy-China”, che ha preso il via ieri al Rettorato dell’Università di Messina e si è poi spostato, oggi, alla fase operativa presso il Policlinico universitario. L’Ospedale Pediatrico di Shanghai, il più grande al mondo, è noto per la sua alta specializzazione in oncologia e cardiologia pediatrica, nonché per le sue convenzioni con le principali scuole pediatriche internazionali.

Il Direttore Generale dell’AOU, Giorgio Giulio Santoncito, ha sottolineato che la sinergia tra le due strutture punta non solo al rafforzamento delle competenze cliniche, ma anche allo studio e all’innovazione dei processi amministrativi, informatici e tecnologici, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per migliorare l’assistenza. Il progetto, che nasce a seguito di un accordo tra l’Università di Messina e l’Università di Shanghai Jiao Tong, prevede anche la permanenza di due medici cinesi per tre mesi presso l’AOU, per una formazione avanzata in gastroenterologia pediatrica e nutrizione.

