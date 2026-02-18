Schianto tra due auto sulla Statale 113, perde la vita un 20enne e un ferito

Un incidente stradale mortale si è verificato lungo la strada statale 113, nel territorio del Palermitano, causando la morte di un giovane e il ferimento grave di un’altra persona. Lo scontro, avvenuto nei pressi della località di Buonfornello, ha coinvolto due autovetture.

La vittima è Ignazio Cortese, ventenne, deceduto a seguito delle gravi conseguenze riportate nell’impatto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra persona, che ha riportato lesioni di particolare entità ed è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso per liberare i due occupanti dei veicoli coinvolti, rimasti intrappolati tra le lamiere a seguito della violenza dello scontro. Le squadre hanno lavorato per estrarre sia il giovane successivamente deceduto sia il ferito, poi affidato al personale sanitario.

Le attività investigative per chiarire la dinamica dell’accaduto sono state affidate alla Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi sul tratto interessato della statale 113. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire le circostanze dell’impatto e verificare eventuali responsabilità.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente interessato dalle operazioni di soccorso e dai rilievi delle forze dell’ordine, necessari per consentire gli interventi e garantire la sicurezza della circolazione.

