Messina, il Maresciallo in congedo Salvatore Messina compie 100 anni

Si è svolta nella mattinata di ieri, nella sala di rappresentanza del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina, la celebrazione per il centesimo compleanno del Maresciallo Maggiore in congedo Salvatore Messina, nato nel 1926. Alla ricorrenza hanno preso parte i familiari e numerosi appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri di Messina, alla quale il militare è iscritto dal 1996.

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell’Arma. In particolare, erano presenti il Tenente Colonnello Marco Vatore, in rappresentanza del Comando provinciale, e il Maggiore Federico Sallusto, comandante della Compagnia di Messina Sud, area in cui il Maresciallo risiede.

Nel corso della cerimonia, il festeggiato ha ricordato alcuni passaggi della propria carriera militare, iniziata con l’arruolamento nel 1944. Ha ripercorso episodi del servizio svolto nell’Arma fino all’ultimo incarico, ricoperto presso l’Ufficio Matricola dell’allora Comando Legione Carabinieri di Messina.

Durante l’evento, il Tenente Colonnello Vatore ha consegnato al Maresciallo Maggiore un crest dell’Arma dei Carabinieri e una lettera di auguri inviata dal Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. Nel messaggio, il centenario è stato indicato come testimone di valori e memoria storica dell’Istituzione, in virtù del lungo servizio prestato e dell’esperienza maturata nel corso degli anni.

