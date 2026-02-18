Maltempo, disagi e allagamenti tra Capo d’Orlando e Patti

Una violenta mareggiata ha colpito per l’intera giornata di ieri il territorio di Capo d’Orlando e Patti, causando gravi danni lungo i rispettivi tratti costieri e numerosi disagi alla popolazione. A Capo d’Orlando l’acqua marina ha invaso i tombini contenenti i cavi elettrici, provocando interruzioni della fornitura di energia in diverse zone per molte ore. I tecnici dell’Enel sono intervenuti per ripristinare il servizio nel pomeriggio, mentre personale comunale, Vigili urbani e Protezione civile hanno operato in condizioni difficili, con vento e mare agitato e raffiche fino a 100 chilometri orari.

Le verifiche sui danni alle strutture pubbliche e private saranno possibili solo con il ritorno del mare calmo. Particolarmente colpita la viabilità costiera di Capo d’Orlando, in particolare il lungomare Andrea Doria tra via Umberto e via Colombo, area segnata da un progressivo fenomeno di erosione che ha ridotto l’arenile. Le onde hanno superato il muraglione di contenimento e invaso le strade limitrofe, tra cui via Mancari, via Saint Bon, via dell’Ospizio, via del Fanciullo e via Umberto, raggiungendo anche piazza Lauria.

Danni rilevanti hanno interessato uno stabilimento balneare e il dehors di un ristorante, mentre permangono timori per la stabilità di una piazzetta già compromessa da una precedente mareggiata. Nella zona di ponente il mare ha raggiunto abitazioni a piano terra e danneggiato la barriera di massi collocata due anni fa a protezione dell’area residenziale. L’acqua ha invaso inoltre via Trazzera Marina e parte di via Tavola Grande. A levante la strada provinciale verso la borgata di San Gregorio è rimasta chiusa in attesa delle verifiche della Città Metropolitana di Messina.

Anche a Patti il maltempo ha determinato una situazione critica tra centro urbano e frazioni. Chiuso il lungomare Zuccarello per la caduta di rami e alberi, mentre ulteriori danni si registrano tra Patti Marina e Mongiove, dove si segnalano cedimenti delle barriere frangiflutti e l’invasione della carreggiata da parte delle onde. Il pontile di Patti Marina, già danneggiato in precedenza, richiederà importanti risorse per il ripristino. Disagi anche a San Piero Patti, con pali della luce abbattuti, smottamenti e allagamenti causati dall’ostruzione dei sistemi di deflusso delle acque.

