Incontro a Palazzo Chigi su export: sostegno alla task force siciliana

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha espresso apprezzamento per l’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, dedicato al potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese isolane. L’iniziativa, secondo il governatore, rappresenta un passaggio cruciale per favorire l’ingresso delle aziende siciliane in mercati esteri sempre più competitivi.

«Ringrazio il ministro Tajani per l’attenzione istituzionale rivolta al Mezzogiorno e, in particolare, alla Sicilia», ha dichiarato Schifani, sottolineando come la partecipazione del vicepremier costituisca «un segnale di sostegno concreto al percorso avviato a favore delle imprese isolane». Il presidente ha inoltre ribadito la fiducia del suo esecutivo nell’azione della task force per l’internazionalizzazione, strumento ritenuto indispensabile per accompagnare le aziende nel processo di espansione oltre i confini nazionali.

«Intendiamo assicurare già nella prossima legge di variazione di bilancio le risorse necessarie per garantire continuità operativa a questa iniziativa», ha aggiunto, evidenziando l’impegno a stanziare adeguati finanziamenti per offrire nuove opportunità al tessuto produttivo siciliano. Secondo Schifani, l’interlocuzione con il governo centrale rafforza la strategia regionale, che mira a consolidare la presenza delle imprese siciliane sui mercati internazionali e a promuovere lo sviluppo economico nel Mezzogiorno.

👁 Articolo letto 475 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.