Medici di famiglia, riconoscimento per il ruolo essenziale nella salute

Nel contesto della Giornata nazionale dedicata ai medici di famiglia, a Messina è stata piazza Cairoli la sede scelta per esprimere gratitudine verso i pazienti. La celebrazione è stata motivata dal successo di un’indagine condotta da Ipsos, che ha rivelato come il 77% dei pazienti consideri il medico di base come “punto di riferimento principale della propria salute”.

Il sindacato più rappresentativo, la FIMMG, guidato da Silvestro Scotti, ha coordinato l’iniziativa. Attraverso la distribuzione di volantini, nelle principali piazze dei capoluoghi di provincia, è stato espresso il ringraziamento agli utenti per la fiducia riposta nei medici di famiglia, definiti pilastri insostituibili del Sistema Sanitario Nazionale.

Il presidente nazionale della FIMMG, Giacomo Caudo, ha evidenziato l’importanza dell’evento, sottolineando che “è un’opportunità per dire grazie ai nostri pazienti e incontrarli anche fuori dagli studi medici”. Ha inoltre riportato alcuni dati significativi emersi dall’indagine Ipsos, come il fatto che per il 26% dei cittadini il medico di famiglia svolge principalmente una funzione amministrativa e burocratica, mentre per il 25% agisce come filtro per esami specialistici.

Il rapporto tra medico di famiglia e paziente è stato valutato come uniforme in tutto il Paese, indipendentemente dai contesti urbani o suburbani, dal livello di istruzione, dal reddito e dalla professione esercitata.

Il segretario della FIMMG, Scotti, ha commentato i risultati dell’indagine IPSOS, affermando che “il rapporto di fiducia tra medico e paziente è lo strumento fondamentale per costruire relazioni di cura efficaci”. Ha anche evidenziato le sfide legate alla burocratizzazione del sistema, che possono ostacolare la relazione tra medici e pazienti.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo