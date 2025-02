“Leggero, ma non troppo…” il Concerto al Nuovo Teatro Scaletta

Scaletta Zanclea ospiterà domenica 9 febbraio alle 18.30, presso il Nuovo Teatro Scaletta, il concerto del Coro Polifonico Ouverture dal titolo “Leggero, ma non troppo…”, evento inserito nella rassegna “Anno Zero”. Il direttore artistico Maurizio Puglisi ha avviato questa programmazione culturale con l’obiettivo di valorizzare il nuovo spazio teatrale situato all’interno del Centro Culturale e Polifunzionale della città.

Diretto dal Maestro Giovanni Mirabile, il Coro Polifonico Ouverture è considerato una delle realtà corali più interessanti della Sicilia. L’evento musicale celebra i trent’anni di attività della formazione attraverso un programma suddiviso in tre sezioni: un omaggio a Franco Battiato con estratti dello spettacolo “Torneremo ancora”, una selezione di brani pop d’autore riarrangiati per coro e una reinterpretazione di canti della tradizione siciliana. Gli arrangiamenti, prevalentemente inediti, sono curati dallo stesso Maestro Mirabile, tra cui la versione corale de “La cura”, già eseguita dal gruppo durante la partecipazione a “Italia’s Got Talent”.

Il concerto prevede un repertorio che spazia dal canto a cappella all’accompagnamento strumentale, con l’intervento di solisti e di una band composta da Giovanni Mirabile e Simone Raineri alle tastiere, Giovanni Perdichizzi al basso e Salvatore Pino alla batteria.

Nell’ambito della rassegna “Anno Zero”, il Nuovo Teatro Scaletta ospiterà il 16 marzo lo spettacolo “Patres” di Saverio Tavano con Dario Natale e Gianluca Vetromilo. Inoltre, il 9 marzo proseguirà la rassegna “Famiglie a Teatro” con “Lumie – Il Circo dei Limoni”, spettacolo di circo contemporaneo ideato e interpretato da Francesco Mirabile.

I biglietti per gli eventi sono disponibili su LiveTicket. Il Nuovo Teatro Scaletta si trova in Piazza Don Bosco, all’interno del Centro Culturale Polifunzionale di Scaletta Zanclea.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁