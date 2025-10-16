Maltempo in arrivo, allerta gialla in Sicilia per piogge e temporali

La Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di oggi un’allerta meteo di livello giallo su tutto il territorio siciliano. Il bollettino prevede precipitazioni diffuse, con possibilità di temporali anche di forte intensità. Secondo quanto indicato dagli esperti, le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da rovesci intensi, frequenti scariche elettriche, possibili grandinate e raffiche di vento di notevole entità.

Il sistema di allerta gialla implica una fase di attenzione per il rischio idrogeologico e temporali, invitando gli enti locali a monitorare eventuali criticità e a predisporre le misure di prevenzione necessarie. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha raccomandato ai cittadini di prestare cautela negli spostamenti, evitando zone a rischio di allagamenti o smottamenti e limitando le attività all’aperto durante i fenomeni temporaleschi.

Le autorità competenti seguiranno l’evoluzione della situazione meteo, in costante contatto con i centri operativi comunali, per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nel corso della giornata attraverso i canali ufficiali della Protezione civile regionale. – Fonte Protezione Civile.

