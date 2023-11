Escursione nel bosco di Malabotta si trasforma in incubo

Una gita tranquilla nel bosco di Malabotta, a Montalbano Elicona, si è trasformata in un’esperienza spaventosa per una famiglia composta da due adulti e tre bambini. La loro avventura all’aperto si è rapidamente trasformata in un incubo quando, intorno alle 18 di ieri pomeriggio, si sono smarriti nei sentieri intricati del bosco.

Le tracce si sono perse, e con l’oscurità in rapido avvicinamento, l’ansia ha iniziato a crescere tra i membri della famiglia. Temendo il peggio, hanno deciso di lanciare un SOS e chiedere aiuto. Questo gesto ha innescato una massiccia operazione di soccorso che ha coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti forestali, tutti impegnati in ricerche sempre più difficili man mano che la notte avanzava.

Nonostante le sfide, dopo alcune ore di ricerche e vari tentativi, la famiglia è finalmente riuscita a mettersi in contatto con i soccorritori attraverso l’invio delle loro coordinate GPS. Questo ha permesso ai soccorritori di concentrare gli sforzi nella giusta direzione e di localizzare la famiglia in difficoltà.

Grazie alla conoscenza del territorio e alla determinazione dei soccorritori, nella notte, sono riusciti a raggiungere la famiglia, che era visibilmente stremata e spaventata. Dopo aver prestato i primi soccorsi, i membri della famiglia sono stati fatti salire sui mezzi e trasportati in sicurezza fino al punto in cui avevano iniziato la loro escursione.

