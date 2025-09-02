Donna 44enne cade in una scarpata soccorsa dagli agenti della Polizia

La Polizia di Stato di Alcamo è intervenuta in serata per soccorrere una donna di 44 anni caduta in una scarpata nelle campagne tra Castellammare del Golfo e Inici. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa.

Gli agenti del Commissariato, con l’aiuto di un agente della Polizia Stradale libero dal servizio, hanno avviato la ricerca nonostante la scarsità di indicazioni. La zona, particolarmente impervia e priva di illuminazione, si trovava a circa cento metri dalla strada principale. Durante la perlustrazione, l’attenzione degli operatori è stata richiamata da alcuni lamenti provenienti da un sentiero ricoperto di vegetazione fitta e sterpaglie.

Seguendo i rumori, i poliziotti hanno rintracciato la donna, che appariva in stato confusionale, sanguinante e con indumenti e capelli intrisi di frammenti di piante spinose. Le difficoltà del terreno hanno reso necessario il ricorso a una catena umana per raggiungerla e riportarla sulla strada. Una volta al sicuro, la donna è stata affidata al personale sanitario, allertato per le cure necessarie.

Sono in corso verifiche per chiarire le circostanze che hanno portato la quarantacinquenne a trovarsi da sola in quella zona di campagna, distante dai centri abitati.

👁 Articolo letto 263 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.