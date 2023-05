La Uil-Fpl denuncia Firenze per comportamento antisindacale

La Uil-Fpl di Messina ha formalmente denunciato il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Papardo, il professor Alberto Firenze (nella foto), per comportamento antisindacale. Come preannunciato, l’avvocato Oreste Puglisi del Foro di Messina ha depositato la denuncia presso il Tribunale del Lavoro il 12 maggio 2023, accusando il professor Alberto Firenze di violazione delle corrette relazioni sindacali. Il motivo del ricorso è legato alla firma digitale, datata 28 aprile 2023, di una convenzione tra l’Azienda Ospedaliera e l’Università degli Studi di Messina, senza aver coinvolto la Uil-Fpl e senza garantire il diritto di esprimere un parere in merito.

“Auspichiamo che in futuro ogni manager nominato per guidare le Aziende Ospedaliere rispetti la normativa vigente, interpretando il proprio ruolo in modo responsabile, trasparente e senza considerare la gestione della cosa pubblica in maniera unilaterale. I principi fondamentali dell’attività della pubblica amministrazione non devono mai essere violati nella loro essenza”, dichiara Livio Andronico, Segretario Generale della Uil-Fpl di Messina.

