Bimbo di due anni di Trapani ingerisce droga: prognosi riservata

Preoccupazione per il bambino di due anni svenuto a causa dell’ingestione di droga.

Un bambino di due anni proveniente da Trapani è stato ricoverato in ospedale a Palermo dopo aver ingerito droga. Il piccolo si è sentito male ed è svenuto, motivo per cui i suoi genitori lo hanno portato immediatamente all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. I medici, dopo aver identificato la causa della malattia, hanno fornito le prime cure stabilizzanti. Tuttavia, per precauzione, è stato deciso di trasferirlo all’Ospedale dei Bambini di Palermo, dove sono stati curati altri casi di overdose da droga tra i bambini. Sebbene le condizioni di salute del bambino stiano migliorando, la prognosi rimane riservata.

Le indagini sulla vicenda sono condotte dalla squadra mobile di Trapani, sotto la coordinazione della procura per i minorenni di Palermo, guidata da Claudia Caramanna. La polizia ha già interrogato i genitori del bambino e ha effettuato perquisizioni nella loro abitazione per raccogliere ulteriori informazioni.

© Riproduzione riservata.