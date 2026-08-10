Rincari collegamenti con le isole, Schifani: «Faremo tutto il possibile»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene sulla prospettiva di un aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi con le isole minori, assicurando l’impegno del governo regionale per evitare ripercussioni economiche sui residenti e sulle comunità interessate.

Attraverso un intervento pubblicato sui social, il governatore ha riferito di seguire direttamente l’evoluzione della vicenda relativa al possibile incremento del costo dei biglietti. «Sto seguendo da vicino la questione dell’aumento dei biglietti per i collegamenti con le isole minori e farò di tutto per scongiurarlo», ha dichiarato Schifani.

Il presidente della Regione ha inoltre precisato che la gestione della commessa rientra nelle competenze dello Stato e non dell’amministrazione regionale. Una circostanza che, secondo quanto riferito, non impedirà alla Regione di intervenire nell’ambito delle proprie possibilità per cercare una soluzione. «Faremo tutto il possibile per evitare che questo aumento ricada sui cittadini e sulle comunità delle nostre isole», ha aggiunto.

Schifani ha richiamato anche il ruolo di mediazione svolto dalla Regione nelle questioni riguardanti i collegamenti con le realtà insulari siciliane. «Non ci siamo mai tirati indietro quando si è trattato di cercare una mediazione e continueremo a farlo», ha affermato.

Il governatore ha infine sottolineato che l’interlocuzione sulla vicenda proseguirà in coordinamento con il Governo nazionale, definito «attento agli interessi della Sicilia e dei siciliani».

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