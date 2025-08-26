Lipari, paziente ferito attende 11 ore per intervento ortopedico

Un operatore ecologico rimasto ferito in un incidente stradale a Lipari è rimasto oltre undici ore al pronto soccorso dell’ospedale dell’isola in attesa di un posto disponibile per un intervento ortopedico. L’uomo ha riportato la frattura di tibia e perone, ma nella struttura eoliana non era possibile eseguire l’operazione necessaria. Il personale sanitario locale ha tentato di individuare una soluzione in altri presidi ospedalieri siciliani.

L’assessorato regionale alla Salute è intervenuto chiarendo che, dopo le verifiche effettuate, non era disponibile alcun posto né al Papardo di Messina né all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Per questo motivo è stato disposto il trasferimento del paziente al Policlinico di Messina.

“Il trasporto del paziente è in corso proprio in queste ore – ha dichiarato l’assessora Daniela Faraoni – su impulso del presidente della Regione Renato Schifani ci siamo occupati immediatamente del caso per garantire la migliore assistenza possibile. Nonostante il periodo estivo, con i privati accreditati che operano a regime ridotto, il servizio sanitario pubblico ha mostrato capacità di reazione”.

Faraoni ha aggiunto: “Stiamo lavorando affinché le attività di soccorso possano essere completate nel minor tempo possibile, anche quando riguardano le isole minori che devono affrontare un ulteriore disagio”.

