Sanità, De Luca interroga Schifani sulle liste d’attesa in Sicilia

Il tema delle liste d’attesa nella sanità siciliana approda nuovamente all’Assemblea regionale. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo Schifani dati aggiornati sugli effetti delle misure adottate per ridurre i tempi necessari ad accedere a visite ed esami specialistici.

«Quali sono oggi i tempi medi di attesa provincia per provincia?», chiede De Luca, sollecitando un quadro dettagliato dei risultati ottenuti dopo gli interventi finanziati dalla Regione.

Secondo il parlamentare, negli ultimi anni sono stati annunciati piani straordinari, stanziamenti per decine di milioni di euro, il potenziamento del sovraCUP e nuovi strumenti di monitoraggio. De Luca sostiene tuttavia che manchino informazioni puntuali sulla reale riduzione delle attese. «Vogliamo i numeri e i tempi di attesa reali, non l’elenco delle attività svolte», afferma.

Nell’atto ispettivo viene quindi richiesto di conoscere i tempi medi per le prestazioni specialistiche, suddivisi per provincia, e la loro evoluzione a partire dall’introduzione dei primi programmi regionali destinati all’abbattimento delle liste. Il capogruppo M5S chiede inoltre rapporti articolati per territorio, azienda ospedaliera e tipologia di prestazione.

De Luca richiama anche l’ultimo rapporto Agenas, risalente allo scorso luglio, sostenendo che i dati evidenzierebbero in Sicilia un peggioramento delle prestazioni del servizio pubblico rispetto al primo semestre dell’anno precedente, in controtendenza con il quadro nazionale. Secondo l’esponente pentastellato, le attese prolungate continuerebbero inoltre a spingere numerosi cittadini verso la sanità privata, con costi sostenuti direttamente dagli utenti.

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