Trasporti marittimi, stop immediato agli aumenti per le isole minori

Sono stati sospesi con effetto immediato gli aumenti delle tariffe per i collegamenti marittimi con le isole minori siciliane. La decisione è stata assunta da SNS, Liberty Lines e Caronte & Tourist Isole Minori al termine di un confronto con il Governo regionale dedicato alle principali criticità del trasporto pubblico locale via mare.

La riunione, convocata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti su mandato del presidente della Regione Siciliana, ha affrontato in particolare i rincari introdotti a seguito del prolungato aumento del costo del carburante, applicati da SNS in attuazione della vigente Convenzione statale.

Nel corso dell’incontro la Regione ha preso atto della necessità di completare, per quanto di propria competenza, la procedura di riequilibrio della Convenzione SNS avviata nel marzo 2025. È stata inoltre esaminata l’esigenza di accelerare il riconoscimento delle eventuali sottocompensazioni relative ai servizi integrativi regionali, secondo quanto già previsto dagli accordi contrattuali.

Il confronto si è concentrato anche sulla ricerca di misure alternative agli incrementi tariffari. Tra le ipotesi esaminate figura una riorganizzazione operativa dei collegamenti nei settori delle Pelagie e di Pantelleria, resa possibile dall’entrata in servizio della nuova nave di grande capacità Costanza Prima di Sicilia.

La nuova configurazione potrebbe consentire l’impiego sulla linea di Pantelleria di un’unità con maggiore capacità, rispondendo alle richieste avanzate dall’Amministrazione comunale e favorendo una diversa utilizzazione della flotta.

SNS, Liberty Lines e Caronte & Tourist Isole Minori hanno quindi sospeso gli aumenti già applicati, in attesa della definizione delle misure operative individuate nel corso del tavolo regionale.

👁 Articolo letto 456 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.