A18, 32,3 milioni per riqualificare la tratta Giarre-Catania Nord

Autostrade Siciliane ha compiuto un nuovo passaggio amministrativo per la riqualificazione della A18 Messina-Catania nel tratto compreso tra lo svincolo di Giarre e la barriera di Catania Nord. Il presidente dell’ente, Filippo Nasca, ha sottoscritto il disciplinare che regola i rapporti con la Regione Siciliana – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

L’accordo riguarda la gestione del finanziamento previsto nell’ambito del Programma FSC 2021–2027 e destinato all’intervento, per un importo complessivo di 32,3 milioni di euro. Le risorse saranno utilizzate per opere di pavimentazione e riqualificazione della tratta autostradale, con interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza, dell’efficienza infrastrutturale e delle condizioni di circolazione lungo uno dei principali collegamenti della Sicilia orientale.

La firma del disciplinare consente di procedere con gli adempimenti necessari all’attuazione dell’opera secondo il cronoprogramma previsto dal programma di finanziamento.

«Con la firma del disciplinare compiamo un ulteriore passo concreto verso la modernizzazione della nostra rete autostradale», ha dichiarato Nasca, sottolineando che l’investimento consentirà di intervenire su un tratto particolarmente rilevante della A18. Il presidente di Autostrade Siciliane ha inoltre ringraziato il presidente della Regione Siciliana, l’assessore alle Infrastrutture e il Dipartimento regionale per la collaborazione istituzionale.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e ammodernamento della rete gestita da Autostrade Siciliane, che comprende opere destinate alla sicurezza della circolazione e al miglioramento delle infrastrutture autostradali regionali.

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