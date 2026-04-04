Rete ospedaliera siciliana, Faraoni: nessuna bocciatura
L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, interviene sul confronto in atto tra la Regione Siciliana e il Ministero della Salute in merito al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. In una dichiarazione ufficiale, l’esponente della giunta precisa che non vi sarebbe stata alcuna bocciatura del progetto da parte dell’amministrazione centrale.
Faraoni sottolinea come le osservazioni formulate dal Ministero rientrino in un ambito tecnico e procedurale, definendole parte integrante del normale dialogo istituzionale. «Non è stata espressa alcuna bocciatura della proposta», afferma, evidenziando che il confronto tra le due amministrazioni prosegue con l’obiettivo di arrivare a una condivisione complessiva del piano.
L’assessore chiarisce inoltre che alcune criticità segnalate riguardano il mancato rispetto di specifici parametri previsti dal decreto ministeriale 70. Su questo punto, Faraoni richiama l’attenzione sulle peculiarità territoriali della Sicilia, evidenziando come la condizione insulare rappresenti un elemento determinante nella pianificazione dei servizi sanitari.
«È necessario considerare la specificità geografica dell’Isola», afferma, spiegando che la mobilità dei cittadini verso altre regioni non è immediata e che la rete ospedaliera deve garantire un’adeguata copertura anche nelle aree più difficilmente raggiungibili. L’interlocuzione con il Ministero resta quindi aperta, in un quadro di confronto ancora in fase di definizione.
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