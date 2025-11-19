Messina Volley, successo netto con un 3-0 sullo Zafferana

Il Messina Volley ha superato lo Zafferana Volley con un netto 3-0 nella quarta giornata del campionato di Serie C femminile, tornando al successo davanti al pubblico di casa. La formazione allenata da Marcela Nielsen ha ottenuto tre punti contro la squadra guidata da Angelo Caffo, imponendosi nei primi due set dopo parziali equilibrati e chiudendo con decisione la terza frazione.

Nel set inaugurale il confronto è rimasto in equilibrio fino al primo break interno, firmato da Giulia Mondello. Le ospiti hanno reagito con Patrizia Angela Buscemi e Lucia Erica Catania, ribaltando momentaneamente il punteggio, prima del ritorno delle padrone di casa. Gli ace di Barbora Basile hanno permesso al Messina Volley di allungare nel finale, con il set chiuso sul 25-21 grazie a Marcela Nielsen.

Nel secondo parziale lo Zafferana Volley è partito con maggiore incisività, raggiungendo il +7. La formazione peloritana ha però ricucito progressivamente, trovando il sorpasso con gli spunti di Basile e Alessandra Cuzzola. Le etnee hanno tentato di rientrare, ma il finale ha premiato nuovamente il Messina Volley, che si è imposto 25-22.

La terza frazione si è mantenuta in parità fino al 6-6. Da quel momento le padrone di casa hanno imposto un ritmo superiore, costruendo un margine ampio fino al 16-7. Nonostante un tentativo di reazione delle ospiti, la formazione messinese ha chiuso il set 25-10 con i punti di Nielsen, Sara Arena e Basile.

«È un buon modo di riprendere fiducia» ha dichiarato Nielsen, sottolineando la prestazione collettiva. Caffo ha evidenziato le assenze nello Zafferana, osservando che la squadra ha comunque espresso il proprio gioco e si concentra ora sul prossimo impegno.

Messina Volley – Zafferana Volley 3-0 (25-21; 25-22; 25-10)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Natoli (Lib. 1), Colombrita (Lib. 2). All. Guglianolo, 2° All. Rizzo

Zafferana Volley: Bella, Buscemi, Catania, Cavallaro, Cristaldi, Privitera (Cap.), Sciuto R. Sciuto A. (Lib.). All. Caffo.

Arbitri: Perdichizzi e Micale.

