Cefpas, opposizioni e sindacati attaccano il governo regionale

Le recenti vicende che hanno interessato il Cefpas hanno alimentato nuove polemiche politiche in Sicilia, con opposizioni e organizzazioni sindacali che hanno rivolto critiche all’operato del governo regionale e del presidente della Regione, Renato Schifani.

Nel frattempo l’esecutivo regionale ha disposto un cambio ai vertici dell’ente. Nel corso di una riunione già programmata prima che emergessero gli sviluppi della vicenda, Schifani ha nominato commissario straordinario Gianluigi Amico, dirigente regionale e attuale segretario della giunta.

La decisione non ha però attenuato le contestazioni provenienti dalle forze di opposizione. Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, ha definito quanto accaduto al Cefpas come “l’ennesimo scandalo che coinvolge un parlamentare del centrodestra” sostenendo che la gestione della Regione sarebbe assimilabile a “un comitato d’affari”. Barbagallo ha inoltre chiesto le dimissioni del presidente Schifani.

Sulla stessa linea il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, secondo cui il numero di esponenti del centrodestra coinvolti in indagini sarebbe ormai elevato. Catanzaro ha dichiarato: “Ci saremmo aspettati un sussulto di dignità da parte di Schifani”, aggiungendo che il presidente non avrebbe compreso la portata della situazione.

Nelle scorse settimane il deputato regionale Nello Dipasquale aveva inoltre presentato un esposto riguardante presunte anomalie al Cefpas, facendo riferimento a 75 assunzioni effettuate nell’arco di dieci giorni e coinvolgenti parenti di esponenti politici. La segnalazione aveva portato all’apertura di un’istruttoria da parte della commissione Antimafia.

Critiche sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, ha chiesto le dimissioni di Schifani sostenendo che il centrodestra debba “liberare la Sicilia” e invitando il presidente a chiarire il ruolo delle riunioni di maggioranza.

Sul fronte sindacale, la Cgil Sicilia, che già in passato aveva segnalato presunte irregolarità all’interno del Cefpas, ha chiesto il commissariamento dell’ente e degli altri organismi regionali interessati da denunce o procedimenti giudiziari. Il segretario regionale Alfio Mannino e il segretario della Fp Sicilia Francesco Fucile hanno inoltre sollecitato l’avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali per riorganizzare gli enti partecipati regionali, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza ed efficienza.

👁 Articolo letto 171 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.