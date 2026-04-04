Diocesi di Patti, Monsignor Guglielmo: “Risorgere per vivere la fede”

In occasione delle festività pasquali, il vescovo della diocesi di Patti, monsignor Guglielmo, ha incontrato i direttori degli uffici diocesani e i canonici del Capitolo della Cattedrale per il tradizionale scambio di auguri. L’iniziativa si è articolata in due momenti distinti. Il primo si è svolto in Cattedrale, dove è stata celebrata la preghiera dell’Ufficio delle Letture.

Nel corso della riflessione, il presule ha richiamato l’attenzione su un elemento ricorrente nei testi evangelici del periodo, soffermandosi sul verbo “correre” e interrogandosi sul suo significato: “Ma verso chi corriamo?”. Da qui l’invito a “risorgere, cioè a liberarci da tutte le situazioni che ci impediscono di vivere la resurrezione”.

Successivamente, presso il Palazzo vescovile, il vicario generale don Basilio Rinaudo ha formulato, a nome dei presenti, il messaggio augurale. “Noi siamo testimoni di Cristo Risorto. E la nostra prima testimonianza avviene attraverso la luminosità della nostra esistenza”, ha affermato, sottolineando che non si tratta di perfezione, ma di “essere trasparenti rispetto a quella misericordia di Dio che si è manifestata in Gesù”. Ha inoltre evidenziato il valore della corresponsabilità nella missione quotidiana e ha richiamato la prossima Missione Evangelizzatrice prevista per maggio, auspicando che possa “rendere vivo in tutti noi il desiderio di annunciare Gesù”.

Nel suo intervento conclusivo, il vescovo ha ribadito che “tutto nasce dalla comunione, che è la radice di qualsiasi servizio”, invitando a condividere il “tesoro prezioso della fede”. Ha quindi ringraziato gli uffici per la collaborazione, esortando a proseguire “con spirito di condivisione” e con la capacità di riprendere il cammino anche dopo eventuali difficoltà.

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