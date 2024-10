Artisti raccontano la Sicilia alla 7ᵃ edizione di “Palermo dal mare”

Si è conclusa con successo la settima edizione di “Palermo dal mare”, un evento che ha avuto luogo nella suggestiva cornice della Stagnone di Marsala, nota per le sue saline e il fascino naturalistico delle sue isole. La manifestazione, parte del Festival del Disegno Fabriano is All Around 2024 e organizzata da BCsicilia, ha attirato un ampio gruppo di disegnatori e fotografi, che si sono alternati per due giorni tra l’imbarcadero Storico J. Whitaker e l’isola di Mozia, tracciando le bellezze del territorio attraverso schizzi, acquerelli e fotografie.

Il progetto, presentato a Palermo presso Palazzo Castrofilippo, è stato introdotto da Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. In questa occasione, le artiste Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella hanno illustrato i diversi momenti dell’evento, un laboratorio creativo che ha permesso ai partecipanti di catturare la bellezza delle coste siciliane, osservandole dal mare come fecero un tempo Fenici e Greci.

L’iniziativa si è articolata in due fasi distinte: la prima ha coinvolto i partecipanti in un’illustrazione e narrazione a bordo di una barca, mentre la seconda ha visto gli artisti operare sulla terraferma. Al termine, gli elaborati sono stati condivisi tra i partecipanti, favorendo una riflessione collettiva sull’esperienza vissuta. L’obiettivo a lungo termine del progetto è di circumnavigare l’intera Sicilia, esplorandola artisticamente e fisicamente, con la stessa struttura delle edizioni precedenti.

