Quad parcheggiato in spiaggia, multa da 2.000 euro a Catania

Un uomo di 56 anni, residente a Catania, è stato sanzionato con una multa di circa 2.000 euro dopo avere parcheggiato un quad direttamente sulla spiaggia per fare il bagno. L’episodio è avvenuto sul litorale catanese ed è stato rilevato dagli agenti della Polizia di Stato in servizio di pattugliamento con moto d’acqua.

Il comportamento non è passato inosservato ai bagnanti presenti, che hanno manifestato disagio per l’accaduto e hanno accolto positivamente l’intervento delle forze dell’ordine. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato il mezzo e, poco dopo, il proprietario che stava rientrando dall’acqua per riprendere la guida del quad.

Il controllo ha permesso di accertare che il veicolo era stato immatricolato come macchina agricola e che risultava privo della copertura assicurativa obbligatoria. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno contestato all’uomo l’uso non autorizzato del quad su suolo demaniale e l’assenza dei documenti previsti dalla normativa vigente.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e la carta di circolazione ritirata. Le sanzioni elevate ammontano a circa 2.000 euro. La Questura di Catania ha reso noto che l’attività di controllo della costa da parte delle moto d’acqua della Polizia proseguirà per tutta la stagione estiva con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini.

