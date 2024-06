A Castroreale il 16 giugno la Quarta Edizione del Trofeo Podistico

L’Asd Duilia Barcellona, in collaborazione con il Lions Club Castroreale, il Comune di Castroreale, l’Assessorato allo Sport e l’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”, organizza una gara podistica di Atletica Leggera il 16 giugno. La presentazione del “4° Trofeo Podistico Città di Castroreale” si è tenuta l’11 giugno presso il Bar “Al Duomo” in Piazza delle Aquile a Castroreale. Hanno partecipato il Sindaco di Castroreale Giuseppe Mandanici, il Presidente del Lions Club di Castroreale Beppe Iacono, e l’organizzatore dell’Asd Duilia Barcellona Emanuele Torre.

L’Asd Duilia Barcellona, rappresentata dal prof. Aldo Iraci e affiliata alla FIDAL, ha organizzato il 4° Trofeo Podistico Città di Castroreale, inserito nel calendario FIDAL 2024, grazie alla collaborazione con FIDAL Messina, il Comune di Castroreale e il Lions Club Castroreale. “Chiudiamo così in bellezza il nostro primo anno da Lions Club Castroreale”, ha affermato Beppe Iacono, Presidente del Lions Club, che rimarrà in carica fino al 30 giugno. Iacono ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto e ha ringraziato il socio Avv. Antonio Raimondo per la proposta della manifestazione.

La competizione si svolgerà su un circuito ad anello di circa 1 km nel centro di Castroreale, valorizzando uno dei Borghi più belli d’Italia e riportando in auge una gara storica interrotta nel 2012. L’evento mira anche a commemorare i 700 anni con Federico, promuovendo la storia e la cultura del Comune. “Proprio nell’anno federiciano, abbiamo chiesto il supporto di tutte le associazioni per dare lustro a questo particolare anno”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Mandanici. Eventi come questo, secondo Mandanici, sono preziosi per diffondere la cultura e la storia della città, sostenendo il turismo.

La manifestazione è aperta a tutti gli atleti delle categorie FIDAL, maschili e femminili, comprese le categorie giovanili, con regolare certificazione medica. La gara sarà anche una prova del GP provinciale MESSINA RUN CUP promossa dalla FIDAL Messina.

“Siamo felici di aver realizzato nuovamente questa competizione a Castroreale”, ha dichiarato Emanuele Torre, vice-presidente della Duilia Barcellona, che ha sottolineato la crescita della società e l’importanza dell’evento per lo sviluppo del territorio. Torre ha ringraziato sponsor, FIDAL Messina, l’Amministrazione Comunale e il Lions Club Castroreale.

Il percorso per le categorie giovanili si svilupperà lungo Corso Umberto I, mentre per le categorie agonistiche coprirà diverse vie del centro storico, con partenza e arrivo in Corso Umberto I. L’evento è fissato per il 16 giugno alle ore 09:00 a Castroreale.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo