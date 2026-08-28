Ospedale di Lipari, l’Asp: «Nessuna emergenza assistenziale»

Non sono previste interruzioni nell’assistenza sanitaria all’ospedale di Lipari dopo la sospensione temporanea, dal 31 agosto, della convenzione con l’Azienda ospedaliera Papardo di Messina. A rassicurare cittadini e utenti è la Direzione strategica dell’Asp di Messina, attraverso una nota firmata dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta.

«In merito alla recente nota trasmessa dall’Azienda ospedaliera Papardo, relativa alla temporanea sospensione, con decorrenza dal 31 agosto, delle attività svolte in regime di convenzione interaziendale per le discipline di Cardiologia, Anestesia e Rianimazione e Pronto Soccorso – precisa Niutta – l’Asp di Messina intende rassicurare l’intera cittadinanza e l’utenza del territorio».

Secondo l’Azienda sanitaria, la copertura dei posti necessari nei presidi provinciali, compreso quello eoliano, era stata programmata attraverso gli strumenti previsti dalla normativa. La sospensione della collaborazione con il Papardo, pertanto, non dovrebbe incidere sulla continuità dei servizi.

Sul piano politico intervengono i sette consiglieri comunali di opposizione, che contestano l’operato dell’assessore alla Salute Cristina Roccella. «È arrivato il momento di spiegare ai cittadini quale sia il senso del suo assessorato – affermano – se, sotto la sua responsabilità politica, l’ospedale continua a essere depotenziato».

I consiglieri chiedono al sindaco Riccardo Gullo e all’assessore una relazione sulle iniziative già intraprese e sulle azioni programmate per evitare ulteriori ridimensionamenti. «Non servono più passerelle, inaugurazioni o dichiarazioni. Servono risultati», sostengono, definendo quelli raggiunti finora «drammaticamente insufficienti».

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